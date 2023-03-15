В Нижнем Тагиле открыли мемориальную доску в память о погибшем на СВО Владимире Голубцове

Сегодня в Нижнем Тагиле в школе № 12 открыли мемориальную доску в память о Владимире Голубцове, 37-летнем бойце 12-го отряда специального назначения «Урал», который погиб во время спецоперации на Украине в марте прошлого года. Об этом в своих соцсетях сообщил глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев.

Напомним, что Владимир отправился на спецоперацию 26 февраля 2022 года добровольцем. Будучи опытным военным, ветераном Чеченской войны, на момент начала спецоперации он уже имел две медали за боевые заслуги. О его гибели впервые заявил мэр Нижнего Тагила, опубликовав информацию в своих соцсетях 16 марта 2022 года. У Владимира Голубцова остались жена, двое детей. Посмертно мужчина был награждён орденом Мужества. Похоронен рядом с мемориалом Воинской Славы на Рогожино в Нижнем Тагиле.



Церемония прощания с Владимиром Голубцовым на мемориале Войнской Славы; Рогожино, Нижний Тагил



Памятную табличку разместили в фойе школы, где когда-то учился Владимир. Помимо учащихся и педагогов, на церемонии открытия доски присутствовали родные, близкие и сослуживцы Голубцова.