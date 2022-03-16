На Украине погиб спецназовец из Нижнего Тагила

Тагильчанин Владимир Голубцов, боец 12-го отряда специального назначения «Урал», погиб в ходе спецоперации на Украине. Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщил глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев, выразив соболезнования родственникам и друзьям погибшего.

«Он погиб, выполняя боевую задачу, защищая мирное население, безопасность нашей страны. Приношу глубокие соболезнования семье, родным и близким Владимира», — написал Пинаев.

Также мэр пообещал оказать семье погибшего бойца всю необходимую помощь.