В Нижнем Тагиле осудили лжеминёра

Ленинский райсуд Нижнего Тагила вынес приговор 20-летнему местному жителю Семёну Г., который обвинялся по статье УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма, совершённое в отношении объектов социальной инфраструктуры».

Вечером 19 мая 2018 года молодой человек из хулиганских побуждений сообщил по номеру 112 о бомбе в магазине «Пятёрочка» на улице Лебяжинской, но прибывшие на место сотрудники оперативных служб взрывное устройство не обнаружили.

Мужчину признали виновным и приговорили к трём годам лишения свободы условно с испытательным сроком на два года, сообщили АН «Между строк» в пресс-службе Свердловского областного суда.