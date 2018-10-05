В Нижнем Тагиле осудили банду, которая отобрала у людей 20 квартир 

Ленинский райсуд Нижнего Тагила вынес приговор пяти членам банды, которая совершила в Нижнем Тагиле и Верхней Салде более 20 преступлений. Владимир и Евгений Мамневы, Алексей Потапов, Екатерина Изовых и Юлия Пятыгина предлагали гражданам крупные кредиты под залог имущества, а после отбирали в счёт долга квартиры и автомобили клиентов.

«Сначала они размещали в СМИ объявления о выдаче денежных займов. После оформления договора под завышенные проценты гражданам предлагалось оформить договор купли-продажи принадлежащего им недвижимого имущества. Фактически они получали незначительные суммы по договорам займов, при этом лишались права собственности на принадлежащие им жилые помещения, стоимость которых в несколько раз превышала размер полученных денежных средств», — рассказали АН «Между строк» в прокуратуре Ленинского района.

В итоге жертвами банды стали 13 человек. В общей сложности мошенники завладели объектами недвижимого имущества на сумму более 19 млн рублей. Суд согласился с мнением государственного обвинителя и в зависимости от роли и степени участия каждого назначил им наказания от 5 до 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. С учётом того, что Юлией Пятыгиной совершено одно преступление и потерпевшему возмещён ущерб, женщине назначено наказание в виде лишения свободы сроком 2,5 года условно с испытательным сроком 3 года. Приговор не вступил в законную силу.