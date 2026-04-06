В Нижнем Тагиле назначен новый природоохранный прокурор

Старший советник юстиции Алексей Пунигов назначен Гепрокурором РФ Игорем Красновым на должность Нижнетагильского межрайонного природоохранного прокурора. До этого он занимал аналогичную должность в Магнитогорске, сообщает паблик «Анонимно. Климцев»

Уроженец Тюменской области Алексей Пунигов работает в прокуратуре более двух десятилетий. Начал карьеру в 2002 году. Работал помощником, заместителем Свердловского транспортного прокурора, старшим прокурором отдела, старшим помощником и заместителем Уральского транспортного прокурора, Челябинским транспортным прокурором, заместителем Южного транспортного прокурора. С 2019 года занимал должность Челябинского природоохранного прокурора, а затем был переведён в Магнитогорск.

Временно исполнявший обязанности Нижнетагильского природоохранного прокурора Артур Штир займёт пост заместителя нового руководителя.