В Нижнем Тагиле на забеге «Кросс наций» пробежали более 2000 человек

В субботу, 14 сентября, в Нижнем Тагиле прошла традиционная гонка «Кросс наций». Более двух тысяч бегунов попробовали силы и пробежали 1, 2 и 3 км.

На набережной тагильского пруда собрались школьники, студенты, спортсмены и представители администрации города, чтобы вместе со всеми пробежать дистанцию от фонтана до отеля Demidov Plaza. «Кросс наций» проходит в Нижнем Тагиле уже в 11-й раз, и с каждым годом собирает всё больше участников. В этом году их больше 2000, в том числе из Невьянска, Верхней Салды и Верхотурья.

«С 2009 года эти соревнования проходят в Нижнем Тагиле, и с каждым годом количество участников растёт. Пока зарегистрировалось чуть больше 2000 человек, но регистрация продолжается, поэтому любой желающий может подойти и зарегистрироваться и принять участие. Активно у нас принимают участие образовательные организации, а с прошлого года ещё и дошкольные», – рассказала главный специалист по развитию физической культуры, спорта и молодёжной политики администрации города Наталья Касаткина.

Как отметили организаторы, в этом году самым возрастным участником стал Михаил Пайнгерш, ему 69 лет, а самый юный бегун этого забега – Кирилл Томилин, ему 8 лет.

Соревнования прошли в три этапа. Первыми стартовали представители администрации, затем спортсмены, а после – все желающие. Среди воспитанников спортивных школ одним из первых прибежал Ушаков Илья, ему 10 лет. Это его второй забег.

«Я занимаюсь гимнастикой. Бегаю нечасто, зато люблю кататься на велосипеде и играть в футбол, это тренирует ноги. А вообще было тяжело. Я сначала очень медленно стартанул, потом увидел впереди друзей, ускорился и прибежал третьим. Очень тяжело было бежать в горку, но мне понравилось», – рассказал Илья.

Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев отметил, что это важное мероприятие для города, и здорово, что наш город один из тех, кто проводит такую акцию.