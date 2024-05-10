Юные самбисты из Нижнего Тагила побывали в музее военной и гражданской техники в Верхней Пышме

Координатор федерального проекта «Zа самбо» в Свердловской области депутат ЗакСО уроженец Нижнего Тагила Алексей Свалов организовал экскурсию в Музейный комплекс Верхней Пышмы для воспитанников клуба самбо «Вымпел» спортшколы «Тагилстрой». Об этом парламентарий рассказал в своих соцсетях.

Юные спортсмены вместе с родителями побывали в Музее военной техники и на выставке «Крылья Победы», которая открылась в 2021 году. Начинающие самбисты смогли вживую увидеть боевую и гражданскую технику, которую производили в СССР в период Великой Отечественной войны.

«В 2023 году ребята участвовали в “Эстафете Победы”. Тогда я дал обещание встретиться с ними в 79-ю годовщину Победы в Верхней Пышме, где расположен один из самых больших в России Музейный комплекс военной и гражданской техники. Большое спасибо Владиславу Пинаеву и тренеру ребят Николаю Пляшкуну, которые вместе со мной организовали и привезли на экскурсию 80 самбистов из Нижнего Тагила и их родителей. Думаю, такие встречи в Музейном комплексе мы повторим ещё не раз», — завил Алексей Свалов.