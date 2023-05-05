В Нижнем Тагиле юные самбисты приняли участие в патриотической эстафете (ВИДЕО)

В Нижнем Тагиле 45 самбистов клуба «Вымпел» спортшколы «Тагилстрой» приняли участие в эстафете, посвящённой 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Ребята пробежали от площади Танкостроителей до площади Славы. Во главе колонны были тренеры Николай Пляшкун и Дмитрий Колесников. Об этом сообщили в Telegram-канале общественного совета «Za самбо Свердловская область».

Возглавлял спортсменов координатор федерального партийного проекта «Za самбо» в Свердловской области, уроженец Нижнего Тагила, депутат законодательного собрания региона Алексей Свалов. Юные самбисты клуба «Вымпел» вместе с тренерами возложили цветы к мемориалу на площади Славы.

«Впереди День Победы, самый важный праздник для нашей страны. Он касается каждой семьи. В прошлом году в Нижнем Тагиле открыли стелу “Город трудовой области”, ведь именно здесь во время войны выпускали танки, наши бабушки и дедушки работали на заводах, лили сталь. Спасибо вам и вашим родителям, что помните о великом подвиге и принимаете участие в эстафете Победы. Вы занимаетесь по-настоящему народным видом спорта — самбо. Желаю вам добиваться высоких результатов, а мы от лица общественного совета “Zа самбо” будем вас поддерживать», — сказал Алексей Свалов.

Как рассказал ранее журналисту АН «Между строк» Алексей Свалов, в пяти школах Нижнего Тагила в образовательные программы добавят занятия по самбо. Ещё два образовательных учреждения смогут присоединиться к этому проекту в обозримом будущем. Полноценный запуск программы намечен на конец марта 2023 года. Кроме того, начальник управления общественных связей УГМК анонсировал проведение соревнований по пляжному самбо в рамках празднования Дня города в 2023 году, что станет новинкой для Нижнего Тагила, а также проведение фестиваля ГТО по самбо.