В Нижнем Тагиле КамАЗ «Тагилдорстроя» врезался в ВАЗ

Утром в Нижнем Тагиле на перекрёстке улиц Циолковского и Октябрьской Революции произошло ДТП с участием самосвала «Тагилдорстроя» и ВАЗ-21041. Как сообщил АН «Между строк» очевидец Олег, КамАЗ «догнал» легковушку в тот момент, когда она пыталась завернуть налево. О пострадавших не сообщается.

«На этом перекрёстке напрямую с моста нельзя заворачивать на Октябрьскую Революцию. Все заворачивают таким неудобным образом. И вот очередная ситуация. На фото видно, что там несколько автомобилей стоят в левом ряду на поворот. Типичная история, когда едущее впереди авто начинает резко поворачивать, а второе не держит дистанцию», — поясняет очевидец Олег.