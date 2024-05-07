В Нижнем Тагиле двое хулиганов с судимостью избили семиклассника, который не смог «пояснить за шмот» 

В Нижнем Тагиле на Вагонке в районе бани 2 мая двое хулиганов на улице избили семиклассника. По словам пострадавшего, поводом для агрессии стал его «неправильный взгляд» в сторону хулиганов.

«Я с другом гулял после школы около бани. Мы играли. Всё началось со зрительного контакта с одним из мужчин, он подошёл и спросил: “Чё зыришь?” Начал цепляться, потом начал бить по голове — около пяти-шести ударов. Я упал. По сути, началось с того, что я “неправильно посмотрел” на человека. Потом подошёл второй, стал спрашивать, по какому праву я ношу шеврон Stone Island, кого знаю из хоккеистов и футболистов, почему хожу по Вагонке. Потом он сорвал мой шеврон и ударил по голове», — рассказал E1 школьник.

Прохожие позвонили в полицию, а уже правоохранители вызвали скорую помощь. Подростка госпитализировали.

«В отделе полиции № 17 МУ МВД России “Нижнетагильское” возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 112 УК РФ (причинение вреда средней тяжести здоровью). Установлены личности обидчиков несовершеннолетнего. Это местные жители 19 и 20 лет, ранее привлекавшиеся к уголовной ответственности. Проводятся необходимые оперативные мероприятия и следственные действия», — сообщили в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское».