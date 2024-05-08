В Нижнем Тагиле управляющая компания заплатит более 100 тысяч рублей за падение наледи с крыши на автомобиль

В марте 2023 года в Нижнем Тагиле во дворе дома на улице Карла Маркса на Audi Q3 с крыши дома № 66 свалились наледь со снегом. На капоте автомобиля образовалась вмятина, пострадало лакокрасочное покрытие. Хозяйка транспортного средства подала претензию о возмещении ущерба в управляющую компанию «Центр-НТ», которая обслуживает дом, но выплаты так и не дождалась.

Девушка обратилась в Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила и потребовала с УК взыскать почти 147 тысяч рублей в качестве возмещения ущерба, компенсацию морального вреда в размере 10 тысяч рублей, штраф за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя в размере 78 тысяч рублей, судебные расходы в размере 22 тысяч рублей.

«Суд назначил автотехническую экспертизу повреждённого автомобиля. Эксперт оценил ущерб в 88 700 рублей. Суд установил, что владелица авто припарковала машину с нарушениями, на расстоянии менее 10 метров от дома, хотя рядом расположена табличка “Парковка ближе 10 метров от здания запрещена”. Поэтому суд определил степень вины ответчика в 75%, собственника автомобиля — 25%. Тагилстроевский районный суд удовлетворил требования частично. В пользу истца взыскан материальный ущерб 66 525 рублей (75% от 88 700 рублей), компенсация морального вреда — 5 тысяч рублей, штраф — 35 762 рубля, судебные расходы — 10 тысяч рублей», — пояснили АН «Между строк» в пресс-службе Свердловского областного суда.

Представитель управляющей компании подал апелляцию в вышестоящую инстанцию, настаивая на том, что в протоколе осмотра автомобиля сотрудниками полиции указаны только трещины в лакокрасочном покрытии и не зафиксировано наличие на машине сошедшего с крыши снега и льда.

Рассмотрев материалы дела, Свердловский областной суд признал решение суда первой инстанции законным и обоснованным. Судебный акт был оставлен без изменения.