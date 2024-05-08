Председатель СКР Александр Бастрыкин потребовал доложить о ходе расследования уголовного дела по факту смерти 6-летнего мальчика из Нижнего Тагила

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад о ходе расследования уголовного дела по факту смерти 6-летнего мальчика из Нижнего Тагила и дать правовую оценку действиям (бездействию) органов опеки и попечительства. Об этом сообщил официальный канал ведомства.

«В средствах массовой информации размещена публикация о том, что в Нижнем Тагиле в медицинском учреждении скончался 6-летний мальчик, доставленный туда в связи с ухудшением состояния здоровья. Соседи семьи сообщают, что приёмные родители применяли насилие в отношении ребёнка. По данному факту следственными органами СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело», — говорится в посте Следкома.

По информации Е1, мальчик воспитывался в приёмной семье. Ночью 13 апреля его увезли на скорой и госпитализировали в состоянии комы. На следующие сутки он скончался, так и не придя в сознание.

Во время вскрытия у него обнаружили черепно-мозговую травму, что вызвало подозрения у силовиков. Сотрудники полиции начали проверять семью, в которой жил ребёнок. По словам соседей, родители от всех скрывали мальчика и даже били его. В детский сад он мог прийти с синяками и ссадинами, а однажды пришёл со сломанной рукой.

Приёмная мать мальчика заявила, что не знала о его состоянии здоровья. При этом тагильчанка отметила, что ребёнок изначально был слабый. Когда его забрали в семью, он не разговаривал и был запуганным. В свои 5 лет весил всего 11 килограммов, не умел держать в руках ложку и вилку, а также ходить в туалет. Когда ей прислали медкарту ребёнка, она поняла, что у него диагностировано множество заболеваний.

Женщина рассказала, что водила сына на массаж и к медикам, чтобы он реабилитировался. Затем она отдала его в детсад, где у него не задались отношения с воспитателями.

На соседок мать написала заявление в полицию за клевету. Согласно источнику сетевого издания, ребёнок впал в кому из-за сахарного диабета, а связь между травмой головы и жалобами на родителей не подтвердилась. Полиция продолжает проверку.