Блогер и бывший игрок сборной России по американскому футболу Вадим Нифталиев обвиняет врачей в смерти своего отца в больнице Нижнего Тагила

Уроженец Нижнего Тагила блогер и экс-игрок сборной России по американскому футболу Вадим Нифталиев обвиняет врачей в халатности и смерти своего отца Нифталы Нифталиева, сообщает интернет-издание E1. 61-летнему мужчине в январе 2024 года поставили диагноз «рак абдоминального отдела пищевода». Из-за болезни пациенту назначали курсы химиотерапии и провели операцию по установке гастростомы в нижнетагильском онкоцентре при городской больнице № 4.

После проведённой операции и двух курсов химиотерапии Нифтал Нифталиев стал чувствовать себя немного лучше, даже несмотря на плохие анализы крови и сильную потерю веса. Отцу Вадима Нифталиева назначили третий курс химиотерапии, во время прохождения которого у мужчины случилось внутреннее кровотечение, вследствие чего пришлось удалить гастростому и провести промывание желудка. Через непродолжительное время с низкими показателями гемоглобина пациента выписали домой. Видя состояние супруга, жена Нифталы Нифталиева ездила в больницу с просьбой госпитализировать его и вернуть гастростому обратно, но получила отказ.

«Понимаете, нам даже не дали рекомендаций, как его теперь кормить без гастростомы», — рассказывает сын Вадим Нифталиев.

22 апреля 2024 года Нифталы Нифталиев скончался в инфекционной больнице, куда 20 апреля его привезла бригада скорой помощи из собственного дома. Причина смерти — бронхопневмония и сепсис.

«Откуда это всё появилось?! Протоколы операции в онкоцентре мне так и не дали, сославшись на медицинскую тайну», — говорит уральский блогер.

Сейчас Вадим Нифталиев совместно с юристом Юлией Липинской подали обращение в Следственный комитет России и в областной Территориальный фонд медицинского страхования.

«Статистику в части качества оказываемой медицинской помощи в Нижнем Тагиле мы не раз показывали по другим делам, в том числе и по выигранным судам. В данном случае мы тоже уверены, что медицинская помощь погибшему была оказана некачественно, и в ближайшее время планируем это доказать», — отметила Юлия Липинская.

Редакция E1.RU запросила комментарий в Министерстве здравоохранения Свердловской области и получила ответ, что ведомство не вправе разглашать медицинскую тайну, но после обращения проведёт проверку.

«В соответствии со статьёй 13 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323 “Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации” мы не вправе разглашать сведения, составляющие медицинскую тайну. Если будет обращение, то обязательно будет проведена проверка», — говорится в официальном ответе Министерства здравоохранения.