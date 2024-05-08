В Нижнем Тагиле 9 мая перекроют центральные улицы на время проведения праздничных мероприятий в честь Дня Победы (КАРТА)

В четверг, 9 мая, с 07:00 в Нижнем Тагиле будет перекрыто транспортное движение на центральных улицах в связи с проведением праздничных мероприятий, посвящённых 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Как сообщили в Госавтоинспекции МУ МВД России «Нижнетагильское», движение будет перекрыто по проспекту Ленина на участке от улицы Уральской до проспекта Мира, по улице Огаркова на участке от улицы Уральской до улицы Карла Маркса, по улице Красноармейской на участке от улицы Уральской до улицы Карла Маркса, по улице Первомайской на участке от улицы Горошникова до улицы Карла Маркса, по улице Пархоменко на участке от улицы Горошникова до улицы Карла Маркса, по улице Вязовской на участке от проспекта Ленина до улицы Карла Маркса, по улице проспект Строителей на участке от улицы Пархоменко до проспекта Мира.

Ограничения будут сняты после завершения праздничных мероприятий.

Сегодня, 8 мая, с 22:00 будет запрещена парковка на следующих участках:

— проспект Ленина на участке от улицы Уральской до проспекта Мира;

— улица Огаркова на участке от улицы Уральской до улицы Карла Маркса;

— улица Красноармейская на участке от улицы Уральской до улицы Карла Маркса;

— улица Первомайская на участке от улицы Горошникова до улицы Карла Маркса;

— улица Пархоменко на участке от улицы Горошникова до улицы Карла Маркса;

— улица Вязовская на участке от проспекта Ленина до улицы Карла Маркса;

— проспект Строителей на участке от улицы Пархоменко до проспекта Мира.

Госавтоинспекция просит заблаговременно продумать парковку своего автомобиля в центре города во избежание эвакуации транспортного средства и в праздник отказаться от передвижения на личном автотранспорте в районе проведения праздничных мероприятий с целью профилактики заторов на дороге.