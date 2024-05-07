В Нижнем Тагиле сбили 64-летнего мужчину, переходившего дорогу на красный

Накануне, 6 мая, около 14:00 на улице Пархоменко в Нижнем Тагиле, в районе дома № 144, 39-летний водитель Chevrolet Lacetti сбил 64-летнего мужчину. По информации отдела пропаганды ГИБДД, пешеход переходил проезжую часть на запрещающий сигнал светофора. После осмотра медиками мужчину с переломом левой голени отпустили домой.

Сотрудники Госавтоинспекции выяснили, что водитель имеет стаж управления автомобилем категории «В» 18 лет. За нарушение ПДД с начала 2024 года привлекался четыре раза, в основном за превышение скоростного режима. Также установлено, что водитель не имеет полиса ОСАГО, у автомобиля есть технические изменения в конструкции, не согласованные с органами ГИБДД.

«Пешеход рассказал сотрудникам Госавтоинспекции, что действительно осознанно переходил проезжую часть на красный сигнал светофора, думая, что водитель легкового автомобиля его увидит и пропустит. Очевидцы происшествия также подтверждают, что пешеход двигался по дороге, нарушая правила дорожного движения», — отметили в ведомстве.

В отношении водителя автоинспекторы составили два административных материала: по части 2 статьи 12.37 КоАП РФ и по части 1 статьи 12.5 КоАП РФ. В момент аварии он был трезв.