Тагильский weekend топ-7: День Победы, кино о войне, экскурсии по городу, акустический блюз и эскиз спектакля о поэте

О том, чем заняться с 9 по 12 мая

В День Победы, 9 мая, в Нижнем Тагиле пройдёт парад военной техники. А потом нас ждут ещё три праздничных майских дня, которые можно провести интересно и с пользой. О том, чем заняться и как порадовать себя в эти длинные выходные, читайте в нашей традиционной подборке самых интересных событий города.

Киномарафон «Победный марш» (6+)

С 9 по 15 мая

в кинотеатре «Красногвардеец»

Первой представят фантастическую мелодраму Анны Чернаковой «Катя-Катя». Она расскажет о встрече прошлого и настоящего. Современная школьница Катя погружается в трогательную историю 80-летней давности, когда её сверстница, другая Катя из 1942-го, переживала первую любовь. Второй картиной киномарафона станет военная драма «Сын полка» Василия Пронина — экранизация одноимённой повести Валентина Катаева. Фильм вышел на экраны в 1946 году.

Вечер акустического блюза (18+)

10 мая в 20:00

в баре «Гора»

Создавать хорошее настроение в этот вечер будут ребята из The Travelling Orchestra: Евгений Чемякин, Алексей Багичев и Андрей Созонов. Программа придётся по душе всем любителям олдскульного классического блюза.

Автобусный тур по Нижнему Тагилу (0+)

11 мая в 14:00

Старт и финиш у Нижнетагильского историко-краеведческого музея (проспект Ленина, 1)

На экскурсии можно познакомиться с историческими достопримечательностями центральной части города, Выи и Красного Камня, окунуться в атмосферу прошлого и узнать что-то новое и интересное о богатом культурном наследии Нижнего Тагила. Продолжительность экскурсии — 1,5 часа. Обязательна предварительная запись по телефону 8 (909) 017-16-63.

Весенний показ тагильского дизайнера Ксении Красулиной с модельным агентством Сelebrity model group (12+)

12 мая в 14:00

в Нижнетагильском музее изобразительных искусств

Ксения Красулина покажет коллекцию детской одежды в весенней гамме. Источником вдохновения послужил пион как символ хрупкости и силы. Модели агентства CMG — это не просто дети, а профессионалы своего дела, которые уже не первый год блистают на подиумах.

«Чтец с горы» (0+)

12 мая в 14:00

в баре «Гора»

Проект «Чтец с горы» приглашает тагильчан почитать и послушать стихотворения поэтов, рожденных в мае: Бродского, Заболоцкого, Окуджавы и других. Вход свободный, участие бесплатное, будет свободный микрофон, где любой желающий сможет прочесть своё стихотворение.

Показ фильма «Буч Кэссиди и Сандэнс Кид» (16+)

12 мая в 17:00

в креативном кластере Samoro.doc

В эти выходные сеанс кино познакомит с жанром вестерна. Это история о двух друзьях, известных всей округе, они грабят поезд и пытаются уйти от правосудия. Перед показом будет возможность узнать о развитии вестерна в мировом кино, об этом расскажет киновед.

Документально-поэтический эскиз спектакля «Рыжий» (18+)

12 мая в 17:00

в Новом Молодёжном театре

Актёры Нового Молодёжного театра попробуют создать мир персонажей, о которых говорил уральский поэт Борис Рыжий. В поэзию будут встроены документальные фрагменты: отрывки интервью жены поэта Ирины Князевой, его голос и другие подлинные материалы.