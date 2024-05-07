В Нижнем Тагиле представители МЧС разошлись во мнениях о причине пожара в клубе Inji 

6 мая в эфире телеканала «Телекон» заместитель начальника 9-го пожарно-спасательного отряда Роман Мишин рассказал подробности случившегося 25 апреля пожара в клубе Inji на Восточной, 18 в Нижнем Тагиле.

По словам спасателя, почти в одно время в Нижнем Тагиле произошли два крупных пожара по схожим причинам. На Вагонке сгорела тандырная, где использовался открытый огонь при приготовлении пищи. Возможно, такое же нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного оборудования (мангал) и открытого огня при приготовлении пищи стало причиной пожара в Inji.

«Пожарное реагирование произошло быстро. Старший диспетчер, понимая большое количество обращений, сразу поднял ранг пожара до 1 БИС, чтобы отправить на адрес больше спецтехники. Уже после прибытия начальника караула уровень пожара был поднят до второго. При тушении нам помогали сотрудники МВД, ГИБДД, бригады скорой помощи. Также со стороны администрации прибыли поливальные машины для обеспечения дополнительного объёма воды при тушении пожара», — рассказал Роман Мишин.

Роман Мишин / скриншот ТК «Телекон»

В отделе надзорной деятельности и профилактической работы Нижнего Тагила и Горноуральского городского округа журналисту АН «Между строк» сегодня заявили, что объявленная ранее причина возгорания в Inji от мангала и использования открытого огня при приготовлении пищи на данный момент не является первоочередной.

«На месте пожара работала испытательно-пожарная лаборатория. Они взяли материалы и образцы для дальнейшей экспертизы, которая будет анализироваться в течение месяца. Только после неё мы узнаем причину пожара, где был очаг возгорания и как развивался пожар. Дознаватели на сегодняшний момент сомневаются в заявленой ранее причине возгорания “нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации печного оборудования (мангал) и открытого огня при приготовлении пищи”», — сообщили в ОНД и ПР Нижнего Тагила и ГГО.

Напомним, днём 25 апреля на телефоны оперативных служб поступило сообщение о пожаре в клубе Inji на Восточной, 18. Пламя охватило верхний этаж здания и крышу. Впоследствии на площади 2000 кв. метров сгорели кровля, чердачное перекрытие, перегородки и имущество в здании кафе. В тушении пожара были задействованы 12 единиц техники и 29 человек личного состава.