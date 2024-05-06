«Уралец-ТС» в Нижнем Тагиле вничью сыграл с «Пари НН-2»

В минувшую субботу ФК «Уралец-ТС» на домашнем поле в Нижнем Тагиле принимал «Пари НН-2» в рамках 4-го тура первенства России в Дивизионе «Б» Второй лиги. Уже на 10-й минуте встречи счёт открыл тагильский полузащитник Виктор Чувилов. Гости усилили напор и смогли отыграться ещё до перерыва. На 20-й минуте игрок нижегородцев Денис Никоноров сравнивает счёт.

Во втором тайме обе команды не смогли закрепить успех. Итоговый счёт — 1:1. После четырёх игр в активе у тагильчан 2 очка и 12-е место из 14 в турнирной таблице. Следующую игру «Уралец-ТС» проведёт на выезде с ФК «Оренбург-2».