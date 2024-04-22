В Нижнем Тагиле прошли гастроли Туапсинского театра юного зрителя, за три дня спектакли посмотрели более тысячи человек

В Нижнем Тагиле в рамках программы Министерства культуры РФ прошли гастроли Туапсинского театра юного зрителя. На площадке Нового Молодёжного театра в течение трёх дней, с 19 по 21 апреля, артисты представили спектакли «Золотая антилопа» (6+), «Конец игры» (12+), «Кошкин дом» (0+), «Кентервильское привидение» (6+), «Дюймовочка» (6+), «Белоснежка» (6+), «Пиковая дама» (12+).

«Благодаря проекту Минкульта “Большие гастроли” театры имеют возможность попробовать нового зрителя, поработать на новых площадках. И мы рады видеть Туапсинский ТЮЗ в Нижнем Тагиле. У них очень интенсивная программа, и наш тагильский театральный зритель познакомится с новым коллективом!» — отметила директор Нового Молодёжного театра Наталия Мозжакова.

Постановки ТЮЗа смогли посмотреть более тысячи тагильчан и гостей города, всего артисты сыграли 11 спектаклей.

«Гастроли — это всегда энергообмен! Новый зритель, новая энергетика, и спектакли проходят тоже такую своеобразную энергетическую проверку — выдерживают ли они нового зрителя? Это важно. И конечно, когда приезжаешь в другой город, на другую площадку, основная задача состоит в том, чтобы спектакль ничего не потерял, потому что в силу освоения нового сценического пространства приходится что-то видоизменять, адаптировать, и важно сохранить целостность спектакля», — подчеркнул главный режиссёр Туапсинского театра юного зрителя Илья Гриднев.

В июне в рамках «Больших гастролей» Новый Молодёжный театр отправится в Туапсе с ответным визитом, где покажет 7 спектаклей: котянскую сказку «Гадкий котёнок» (6+), историю о превращении мальчика в мужчину «Кирюша» (16+), пластическую сказку «Чиполлино»» (6+), эротический триллер-фарс «Игра в маскарад» (18+), спектакль для малышей и их родителей по произведениям Агнии Барто «Я расту» (0+), сказку с индийским колоритом «Рикки-Тикки-Тави» (6+) и пластическую драму по повести Николая Гоголя «Шинель» (12+).

Программа «Большие гастроли» реализуется в рамках Всероссийского гастрольно-концертного плана Минкультуры России, целью которого является воссоздание единой гастрольной системы страны. В 2024 году на участие во Всероссийском гастрольно-концертном плане поступило 638 заявок, в финал вышли 273 театра.