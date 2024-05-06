В Нижнем Тагиле в пожаре едва не сгорели пенсионерка и её коты

Накануне, 5 мая, около полудня на пульт пожарной охраны поступила заявка о возгорании в доме № 77 на улице Карла Маркса. По информации в сообщении, горела квартира на последнем этаже четырёхэтажного муниципального здания.

На место происшествия были направлены три единицы техники и семь человек личного состава дежурных караулов МЧС. По предварительным данным, в квартире, где произошёл пожар, проживает 61-летняя пенсионерка. Женщина имеет группу инвалидности. Из задымлённой квартиры ей помог выйти сосед, почувствовавший запах дыма. По лестничным маршам до прибытия спасателей он вывел пенсионерку на свежий воздух. Всего самостоятельно эвакуировались из подъезда три человека. Спустя пять минут на место происшествия прибыли первые спасательные подразделения.

Попасть в квартиру пожарным сразу не удалось. Дверь пришлось вскрывать. Внутри помещения было плотное задымление. В одной из комнат на площади 8 кв. метров горело домашнее имущество. Пожарные незамедлительно приступили к тушению. Локализовать пламя удалось за четыре минуты.

«Звеньями ГЗДС была проведена необычная операция спасения. Из пожара удалось спасти четырёх котов, проживающих с хозяйкой. Питомцы, испугавшись, разбежались по квартире и надышались дымом. Однако пожарные смогли найти и вынести всех четвероногих на улицу. С помощью дыхательных аппаратов сжатого воздуха животных удалось привести в сознание. Далее их передали в карету скорой помощи для дальнейших реанимационных действий», — рассказали АН «Между строк» в ОНД и ПР Нижнего Тагила.

Как сообщили позже, один из котов получил серьёзные травмы и скончался. Причиной пожара могло послужить неосторожное обращение с огнём, считают дознаватели.