В Нижнем Тагиле за 131,3 млн рублей отремонтируют улицу Зари вместо улицы Краснознамённой

В Нижнем Тагиле Служба заказчика городского хозяйства объявила о вынужденной замене объекта ремонта. Теперь вместо улицы Краснознамённой отремонтируют улицу Зари.

Причиной замены послужило перекрытие движения по участку автодороги из-за проблем на путепроводе на 148 км Серовского тракта и перенаправление автомобильного трафика через улицу Краснознамённую.

«По итогам нескольких заседаний городской комиссии по безопасности дорожного движения было определено, что в связи с перекрытием движения по участку автодороги из-за проблем на путепроводе на 148 км Серовского тракта и перенаправлением автомобильного трафика через улицу Краснознамённую проведение ремонта дороги на данном объекте национального проекта “Безопасные качественные дороги” в этом году является как трудноисполнимым, так и нецелесообразным. Поэтому было принято решение об использовании средств, направленных на реализацию национального проекта, для ремонта дороги на улице Зари», — рассказал замдиректора Службы заказчика городского хозяйства Николай Новиков.

Улица Зари — одна из основных в Дзержинском районе, она не ремонтировалась с 2013 года. Самым проблемным местом дороги является участок от Ленинградского проспекта до проспекта Вагоностроителей. На ремонт улицы в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» направят 131,3 млн рублей. За эти деньги должны отремонтировать участок протяжённостью 732 метра.