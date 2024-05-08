В Нижнем Тагиле отопительный сезон продлили до 20 мая

В связи с установившимися неблагоприятными погодными условиями в Нижнем Тагиле продлили отопительный сезон до 20 мая включительно. Об этом в своих соцсетях рассказал глава города Владислав Пинаев.

«Я напомню, мы планировали поэтапно отключать отопление с 13 мая. Но учитывая обращения жителей, школы и садики, в которых должна быть комфортная для детей температура, дал поручение внести изменения в Постановление “Об окончании отопительного сезона 2023–2024 годов”. И конечно, будем ориентироваться по погоде», — отметил градоначальник.