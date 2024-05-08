А вы знали? Нижний Тагил дал стране 51 Героя Советского Союза

На гранитных пилонах памятника на улице Победы значатся имена 27 тагильчан — Героев Советского Союза и 8 полных кавалеров Ордена Славы. Однако, по данным Свердловского областного Совета ветеранов, опубликованным ещё в 1990 году, только Героев Советского Союза, получивших это звание в годы Великой Отечественной войны, в Нижнем Тагиле более 50. Разница, согласитесь, существенная. В чём же дело?

Как выяснилось, прежде чем поместить фамилии героев на памятник, администрация города консультировалась с сотрудниками Нижнетагильского музея-заповедника, которые и определили окончательный список. При этом консультанты пояснили, что, по их мнению, тагильчанином — Героем Советского Союза следует считать человека, рождённого в нашем городе и работавшего на тагильских предприятиях до призыва в армию.

Здесь надо отметить, что с середины 1930-х, в годы Великой Отечественной войны и в первые послевоенные годы все населённые пункты, входящие в Пригородный район нашего города, обслуживались Нижнетагильским горвоенкоматом. Именно он осуществлял призыв на срочную военную службу и другие мобилизационные мероприятия. Поэтому жители Черноисточинска или Николо-Павловского считались призванными в ряды РККА из Нижнего Тагила.

В Советском Союзе существовал регламент, разработанный идеологическим отделом ЦК КПСС, согласно которому определялись признаки принадлежности гражданина — Героя Советского Союза к населённому пункту. Таких признаков было три: место рождения и проживания до призыва на действительную военную службу, место, откуда гражданин был призван на военную службу, и место постоянного проживания после демобилизации. Но в конце 1980-х на волне гласности в историко-краеведческом сообществе Свердловской области развернулась напряжённая дискуссия, в ходе которой некоторые историки поставили под сомнение правильность данного регламента и попытались выработать новые критерии определения принадлежности Героев Советского Союза и других выдающихся людей к тому или иному населённому пункту. Наш город тоже включился в эту дискуссию. В результате список тагильчан — Героев Советского Союза «похудел» на 24 человека. Многие тогда восприняли делёжку Героев Великой Отечественной на «наших» и «ненаших» как кощунство, но тем не менее сокращённый список ещё долгое время оставался официальным.

Большую работу по восстановлению полного списка тагильчан — Героев Советского Союза провёл краевед Василий Григорьевич Криницын. Благодаря его исследованиям выяснилось, что всего Нижний Тагил дал стране 51 Героя Советского Союза. Из них три человека — Сергей Александрович Черных, Прохор Денисович Залесов и Василий Сергеевич Раков — были удостоены этого высокого звания до начала Великой Отечественной войны (за участие в военной кампании в Испании, боях на озере Хасан и советско-финской войне), а один — Евгений Николаевич Андреев — после войны, в 1962 году (за испытательные прыжки с парашютом из стратосферы).