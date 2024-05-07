Как автоматизировать рутину в продвижении и снять нагрузку с предпринимателя. 10 советов от интернет-маркетолога и спикера «Яндекса» Евгения Летова

Как максимально автоматизировать рутину в интернет-продвижении? Какие бесплатные цифровые сервисы помогут в создании сайта? Можно ли доверить нейросетям написание текстов, обработку фото и видео для соцсетей и маркетплейсов? Ответы на эти вопросы узнали участники курса от Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП), организованного в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». Воркшоп провёл спикер конференций «Яндекса» в Екатеринбурге и Школы Метрики, преподаватель Высшей экономической школы, центра обучения маркетингу MaEd и УрФУ Евгений Летов. В рамках совместного проекта «PRO образование» и АН «Между строк» эксперт дал 10 простых советов для использования цифровых сервисов.

Евгений убеждён, что одна из главных задач при ведении бизнеса — это привлечение целевой аудитории, поэтому сайт и соцсети нужно делать такими, чтобы они в первую очередь нравились пользователям. Только после того, как вы определили свою целевую аудиторию, можно задуматься о проектировании сайта, который поможет превратить пользователей интернета в покупателей.

«Для целевой аудитории важна не платформа, не логотип, не шрифты, которые вы используете, а контент: фотографии и текст. Люди покупают не величие логотипа, хотя оно тоже необходимо для контрастности. Пользователей нужно приводить на понятные посадочные страницы, и они должны быть такими, чтобы люди вернулись», — считает Евгений Летов.

Совет первый: когда предприниматель задумывается о первом шаге в интернете, у него должен быть не только продукт, но и цель.

Какими могут быть главные цели?

Имидж (повысить узнаваемость продукта, вывести новый продукт на рынок, изменить репутацию, сформировать спрос).

Заявки (найти покупателей и убедить их оставить заявку на сайте).

Лояльность (повторные продажи, «сарафанное радио»).

Совет второй: необходимо определить целевую аудиторию.

Какие это могут быть пользователи?

Заинтересованные в нашем продукте.

Пользователи интересны нам как бизнесу.



Совет третий: не нужно забывать про инструменты продвижения + вид посадочных страниц.

Контекстная реклама в поиске и Сетях.

Поисковая оптимизация (SEO).

Таргетированная реклама.

Ведение соцсетей (SMM).

E-mail-маркетинг (почтовые рассылки).

Реклама у блогеров.

Совет четвёртый: необходимо проверить, достигаются ли мои цели, выгодно ли это мне (веб-аналитика + юнит-экономика).

Объём посетителей (трафик + подписчики).

Количество целевых действий (конверсия).

Стоимость 1 посетителя (CPV = cost per visitor).

Стоимость 1 клика (CPC = cost per click).

Стоимость 1 целевого действия (CPO = cost per order).

ДРР, ROI (показатели эффективности).

Совет пятый: некоторую работу можно делегировать сервисам и нейросетям.

Определение цели (имидж, заявки, лояльность).

Определение целевой аудитории + целевые действия.

Выбор и настройка инструментов + настройка посадочных страниц.

Анализ, достигнута ли цель.

«Прежде чем начинать продвигать себя в интернете, мы должны ответить на четыре вопроса: зачем, кому, чем я буду привлекать пользователей, достигаю ли я цель? Это должностная инструкция предприятия или маркетолога, если он есть в компании», — убеждён эксперт.

Совет шестой: для структуры и дизайна сайта, а также для текстов на посадочных страницах и баннерах в спецпредложениях нужно понимать:

боль, потребность, задачу посетителя сайта;

критерии выбора;

ситуацию потребления.

Совет седьмой: главная страница сайта должна быть понятной для целевой аудитории и отвечать на главные вопросы.

Что может сделать пользователь на главной странице?

Выбрать требуемую категорию с товарами.

Прочитать новости проекта.

Найти контакты, схему проезда.

Обязательно на сайте должно быть несколько посадочных страниц, чтобы пользователь смог дойти до карточки товара. Посты в социальных сетях также являются отдельными посадочными страницами.

Совет восьмой: выбирайте самые доступные конструкторы сайтов.

Tilda Publishing.

Insales.

Nethouse.

Совет девятый: не бойтесь быть слишком навязчивыми.

В каждом посте вы должны призывать пользователя к какому-либо целевому действию. Есть иллюзии, что люди заходят напрямую в сообщество во «ВКонтакте» или в Telegram и читают все посты. Пользовательское поведение считывания контента совсем иное.

Каждый пост нужно рассматривать как самостоятельную единицу в отрыве от контента сообщества. У пользователя не должно возникнуть желания перейти на какой-либо другой пост, чтобы узнать подробнее. Человек должен удовлетворить свою потребность в конкретном посте, который он видит.

В каждой публикации должен быть призыв к действию. Вообще мы должны оформлять пост самодостаточно, чтобы он одновременно:

отвечал целям и задачам сообщества (бизнеса);

отвечал потребностям пользователя. Без этого и бизнес-задачи не будут выполняться.

Совет десятый: предвосхищайте вопросы пользователя.

В тексте карточки товара мы должны заранее написать ответы на вопросы людей. Какие это могут быть вопросы, зависит от продукта. Не заставляйте человека гуглить подробности о товаре. Всю информацию для принятия решения нужно размещать на посадочной странице. Чем больше кликов совершает пользователь, чем дольше он вынужден принимать решение, тем меньше конверсия.

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