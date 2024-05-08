Депутаты Госдумы хотят обязать банки согласовывать кредиты с родственниками клиентов, чтобы защитить их от мошенников

Госдума РФ уже в весеннюю сессию может принять законопроект «О внесении изменений в закон “О банках и банковской деятельности”», предлагающий ввести механизм дополнительной верификации финансовых операций, которые по желанию клиентов будут одобрять их родственники или доверенные лица, пишут «Известия».

Согласно законопроекту, системно значимые кредитные организации (сейчас их 13) будут обязаны дать возможность клиенту оформить доверенность на третье лицо, которое получит право отклонять или подтверждать операции в течение 12 часов с момента уведомления от банка. В случае отсутствия реакции банк откажет в проведении транзакции. В ЦБ отмечают, что новый механизм защиты будет востребован среди социально уязвимых групп населения и их близких.

«Принцип один: есть доверенное лицо, ему сообщается об операциях, а вот форма уведомления, сумма, с которой возможна блокировка, будет варьироваться. С учётом одобрения законопроекта всеми ведомствами не думаю, что будет какая-то задержка при его рассмотрении в окончательном чтении», — отметила депутат от «Единой России» Наталья Костенко.

По её словам, ко второму чтению в тексте закона может появиться механизм отзыва доверенности, который предложило прописать правительство, чтобы исключить риски злоупотребления для поручителя. Также упростят саму процедуру реализации инициативы.

«Согласно данным ЦБ, в России фиксируется рост объёма операций, проведённых либо без согласия клиентов, либо под влиянием обмана. Только за 2023 год мошенники похитили со счетов россиян около 15,8 млрд рублей (на 11,5% больше, чем в 2022-м), совершив 1,17 млн транзакций», — отметил один из авторов законопроекта глава комитета Госдумы по финансовому рынку от «Справедливой России — За правду» Анатолий Аксаков.

Ассоциация банков России поддержала идею о том, что у клиента должна быть возможность воспользоваться услугой «доверенное лицо» при проведении операций.

«Законопроект предлагает возможность установить дополнительный контроль доверенным лицом при переводе денежных средств со счетов клиента. При этом действие документа не распространяется на самые массовые транзакции, совершаемые с использованием сервисов системы быстрых платежей (СБП), платёжных карт, электронных кошельков», — сообщил вице-президент объединения Алексей Войлуков.

Напомним, в Нижнем Тагиле в прошлом году возросло количество телефонных мошенничеств. В большинстве случаев жертвами обмана становились люди старше 50 лет.