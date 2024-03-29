В полиции Нижнего Тагила подвели итоги работы за первые месяцы 2024 года

Накануне, 28 марта, в Нижнем Тагиле прошло открытое заседание общественного совета при МУ МВД России «Нижнетагильское», на котором об итогах работы полиции за первые два месяца 2024 года рассказал начальник межмуниципального управления полковник Ибрагим Абдулкадыров.

За два месяца 2024 года ведомством было зарегистрировано 889 преступлений, из них раскрыто 561. Главный полицейский Нижнего Тагила отметил, что раскрываемость находится на высоком уровне — 73,5%. Имущественных преступлений зарегистрировано и раскрыто 23, из них 19 грабежей, 3 разбоя и 1 угон автомобиля. Совершено 13 тяжких преступлений (убийство, изнасилование, нанесение тяжких телесных повреждений). По линии незаконного оборота наркотиков по итогам двух месяцев выявлено 150 преступлений, изъято более 1 килограмма запрещённых веществ. Количество правонарушений, совершённых на улицах и в общественных местах, снизилось и составляет 230, что на 22,6% меньше, чем за тот же период 2023 года. ДТП стало меньше на 18% (31 инцидент).

Особое внимание Ибрагим Абдулкадыров уделил так называемым «дистанционным» преступлениям. Их разделили на три категории. В первой категории возбуждено 51 уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ (тайное хищение денежных средств с банковского счёта или электронных денежных средств), из них раскрыто 18 преступлений. Ко второй категории относятся мошенничества с помощью телефона и интернета. Таких за 2 месяца 2024 года зарегистрировано 90, раскрыто 5. В третьей категории — преступления по незаконному обороту наркотических веществ. Их количество возросло и составило 73, из которых расследовано 25. Начальник тагильской полиции отметил, что сейчас участники преступных группировок, задействованных в наркотрафике, зачастую даже не знакомы друг с другом. Часто это несовершеннолетние подростки, которые устраиваются на незаконную работу через Telegram-каналы.

«Очень жаль, что из-за такой глупости подростки садятся в тюрьму на большие сроки, портя себе всё будущее», — комментирует начальник тагильской полиции.

Полицейский отметил, что чаще всего жертвами телефонных мошенников становятся граждане 50+.

«На территории Нижнего Тагила и Горнозаводского округа проживает 15,5 тысячи пожилых людей в возрасте 80 лет. Наши сотрудники полиции дошли до всех. С ними была проведена беседа по правилам безопасности от мошенников, каждому раздали листовки», — рассказывает Ибрагим Абдулкадыров.

Последней новой схемой мошенников главный полицейский города назвал уловку с лжеоператорами сотовых компаний, которые предупреждают человека о якобы заканчивании срока действия тарифного плана. Из-за высокой активности телефонных аферистов полиции приходиться дежурить у банкоматов, где обманутые граждане пытаются перевести деньги злоумышленникам.

По словам Ибрагима Абабакаровича, совсем недавно аналогичный случай произошёл в торговом центре «Александровский пассаж». Сотрудники полиции обратили внимание на странное поведение женщины возле банкомата. В дальнейшем выяснилось, что она стала жертвой мошенников. Стражи порядка отвезли её в ОП № 16, где потерпевшая рассказала, что уже успела перевести мошенникам более 1 млн рублей. Но у неё оставались ещё 300 тысяч рублей, которые она не успела отдать злоумышленникам. Полицейские провели с гражданкой профилактическую беседу, связались с её дочерью и отпустили домой. На следующий день женщина отправила оставшиеся деньги преступникам через другой банкомат.

«К сожалению, жертв мошенников меньше не становится, несмотря на колоссальную работу, проделанную сотрудниками полиции на предприятиях, в школах. Но всё равно потерпевшими становятся все слои населения», — говорит полковник.

Также начальник полиции заявил, что совместно с администрацией Нижнего Тагила было принято решение увеличить количество камер видеонаблюдения «Безопасный город» на 100. Сейчас в городе установлено 837 систем видеонаблюдения.