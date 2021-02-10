В Нижнем Тагиле на перекрёстке Мира — Ленина меняется работа светофоров

В Нижнем Тагиле с 12 февраля на пересечении проспектов Мира и Ленина по предписанию отдела ГИБДД вводится отдельная пешеходная фаза. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Нижнего Тагила со ссылкой на управление городским хозяйством. Подразумевается, что с пятницы на данном перекрёстке все пешеходы одновременно переходят дорогу на зелёный сигнал светофора, а транспортные средства стоят и пропускают их.

Напомним, с середины 2019 года в Нижнем Тагиле ГИБДД и управление городским хозяйством администрации постепенно внедряют новую систему организации дорожного движения на оживлённых перекрёстках — трёхфазную работу светофоров. По мнению ГИБДД, такой режим работы позволяет разделить транспортные и пешеходные потоки и значительно сократить количество ДТП с наездом на людей. При этом переходить перекрёсток по диагонали запрещается.

Несмотря на то, что новый режим работы светофоров применяется уже почти два года, до сих пор автолюбители и пешеходы не могут к нему привыкнуть. Люди недовольны тем, что из-за неудобной настройки теперь на перекрёстках образовываются пробки, а пешеходы за одну фазу не успевают перейти сразу через две проезжие части.