В Нижнем Тагиле мужчина спалил гараж, разбирая автомобиль топором

Накануне днём в одном из гаражных боксов в ГК «Рудничный» произошёл пожар. Как рассказали АН «Между строк» в отделе надзорной деятельности, владелец гаража купил снятый с учёта ВАЗ-2108 и решил его разрезать «болгаркой» на запчасти.

«Когда дело дошло до бензобака, воспользовался топором. Однако при ударе металла о металл образовалась искра, это привело к воспламенению паров бензина, скопившихся в бензобаке», — рассказали в надзорном ведомстве.

От огня пострадали сам автомобиль и вещи, находившиеся в гараже. Когда пламя начало распространятся по помещению, мужчина выбежал на дорогу и попросил прохожего вызвать пожарных, поскольку его телефон находился внутри.

Площадь возгорания составила 4 кв. м. В тушении участвовали две единицы спецтехники и шесть спасателей.