В Нижнем Тагиле медики не успели спасти жизнь четырёхлетней девочке

Следственным отделом по Тагилстроевскому району инициирована проверка по факту смерти четырёхлетней девочки. По информации пресс-службы ведомства, в ночь на 24 апреля родители ребёнка вызвали скорую помощь. Как сообщает портал TagilCity.ru со ссылкой на друга семьи погибшего ребёнка, врачами скорой помощи было принято решение об экстренной госпитализации девочки. По дороге в инфекционную больницу медики позвонили в медучреждение и попросили приготовиться к реанимационным мероприятиям, поскольку девочка перестала дышать.

«Они приехали, а врачи там спят, ничего не готово, хотя просили реанимацию подготовить. Ни уколы в сердце, ни искусственное дыхание не помогли. Врачи сказали, что сердечко не выдержало у малышки», — рассказал порталу друг семьи.