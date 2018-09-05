В Нижнем Тагиле легковушка вылетела на тротуар и сбила пенсионерку (ВИДЕО)

Сегодня днём возле пешеходного перехода на пересечении Ленинградского проспекта и улицы Юности в ДТП пострадала пожилая женщина. На записи с видеокамеры «Сетей Тагила» видно, как движущийся по улице Юности бензовоз делает на перекрёстке разворот и тормозит перед пешеходным переходом. В это время со стороны Дворца ледового спорта имени Сотникова поворачивает легковой автомобиль и останавливается в «слепой» зоне грузовика. Пропустив пешеходов, бензовоз начинает движение и правой стороной цепляет легковушку, которая вылетает на тротуар и сбивает пенсионерку. Как рассказали АН «Между строк» в отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила, женщина получила ушибы и ссадины и после осмотра медиками была отпущена домой. Подробности происшествия в ведомстве обещали рассказать позже.