В Нижнем Тагиле кинолог получила штраф в 15 тысяч рублей за избиение администратора ветклиники (ВИДЕО)

В Нижнем Тагиле мировой суд назначил наказание посетительнице ветклиники «Три кота», которая избила администратора за отказ ввести собаке неизвестный препарат с маркетплейса.

По словам администратора Алёны, всё началось 18 марта с телефонного звонка. В клинику обратилась женщина с просьбой проконсультировать по препарату, заказанному на маркетплейсе по рекомендации заводчика, и при этом сразу же ввести его животному. Администратор объяснила, что по внутренним правилам любые манипуляции возможны только после очного осмотра и назначения врачом проверенных препаратов.

«Это не моё личное решение, не безразличие — это регламент, которому я обязана следовать. Это правило также распечатано и висит в холле для посетителей. Я предложила женщине подойти на приём, чтобы врач оценил состояние животного и принял решение. Разговор длился недолго, женщина сказала, что поняла меня, и на этом всё закончилось», — рассказала пострадавшая АН «Между строк».

На следующий день, 19 марта, в клинику пришла известная в городе кинолог Наталья и пригласила Алёну в кабинет поговорить. Как рассказала АН «Между строк» девушка, сначала она не поняла, что посетительница пришла по поводу телефонного разговора, произошедшего накануне. В кабинете Алёна вновь попыталась разъяснить, что даже при повторном обращении пациента вводить препарат без назначения врача нельзя — это вопрос безопасности и ответственности. Однако собеседница быстро начала проявлять агрессию, использовать нецензурную лексику, а после перешла к рукоприкладству.

«На видео зафиксировано, что на меня начали кричать, оскорблять, угрожать, затем и вовсе была применена физическая сила: меня толкали, били, пытались душить, швыряли в стену. А также на видео можно услышать, что звучали требования передать денежные средства за бензин и моральную компенсацию за то, что сюда приехала. В какой-то момент я просто не понимала, что это всё происходит со мной в реальности. Была растерянность, ступор, оцепенение. Меня оскорбляли и избивали лишь за то, что я добросовестно выполняю свою работу», — поделилась сотрудница ветклиники.

Алёна также отметила, что собака даже не принадлежала женщине, устроившей скандал. Посетительница была знакомой хозяйки и кинологом, по рекомендации которого был куплен препарат. Кроме того, животное не было в критическом состоянии и не требовало лечения, а препарат, который женщина требовала ввести, является обычной биологически активной добавкой.

После произошедшего, по словам потерпевшей, Наталья пыталась добиться удаления записей с камер видеонаблюдения, которые якобы порочат её честь и достоинство. Другие сотрудники ветклиники сообщили о звонках с угрозами. После инцидента пострадавшая зафиксировала побои и обратилась в полицию.

Мировой судья судебного участка Ленинского судебного района Нижнего Тагила рассмотрел дело об административном правонарушении по ст. 6.1.1 КоАП РФ (побои). В судебном заседании Наталья полностью признала вину и раскаялась, однако заявила, что после публикаций в социальных сетях по заявлениям Алёны, её начали травить. В связи с этим женщина обратилась в полицию с целью восстановить честь и достоинство. Кроме того, она отметила, что девушка предлагала использовать препарат перорально, не имея образования ветеринара. В связи с этим адвокат Натальи запросил минимальное наказание. Суд назначил наказание в виде административного штрафа в размере 15 тысяч рублей.

Постановление суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Как уточнила АН «Между строк» потерпевшая, оспаривать решение суда она не намерена, и в суд с иском о взыскании моральной компенсации обращаться не планирует.

«Молчать о такой ситуации нельзя. Мне важно, чтобы об этом узнали. Люди должны понимать, что происходящее выходит за рамки допустимого, и мне важно, чтобы, по установленному судом решению, тот, кто виновен, понёс бы справедливое наказание», — говорит Алёна.