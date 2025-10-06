В Нижнем Тагиле изменится схема движения на аварийном перекрёстке улиц Победы и Пархоменко

Завтра, 7 октября, на перекрёстке улиц Победы и Пархоменко будет изменён режим светофоров для снижения аварийности. Как сообщает ЦОДД Нижнего Тагила, фаз будет четыре:

1) Движение транспорта по ул. Победы со стороны пр. Мира,

2) Пешеходная фаза,

3) Движение транспорта по ул. Победы со стороны ул. Карла Либкнехта,

4) Движение транспорта по ул. Пархоменко с обеих сторон.

Напомним, перекрёсток Победы — Пархоменко является одним из самых аварийных в городе. Ежегодно здесь происходит несколько серьёзных ДТП по вине водителей, которые игнорируют Правила дорожного движения.