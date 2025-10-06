В Нижнем Тагиле изменится схема движения на аварийном перекрёстке улиц Победы и Пархоменко

06.10.2025 15:18
Завтра, 7 октября, на перекрёстке улиц Победы и Пархоменко будет изменён режим светофоров для снижения аварийности. Как сообщает ЦОДД Нижнего Тагила, фаз будет четыре:
1) Движение транспорта по ул. Победы со стороны пр. Мира,
2) Пешеходная фаза,
3) Движение транспорта по ул. Победы со стороны ул. Карла Либкнехта,
4) Движение транспорта по ул. Пархоменко с обеих сторон.
Напомним, перекрёсток Победы — Пархоменко является одним из самых аварийных в городе. Ежегодно здесь происходит несколько серьёзных ДТП по вине водителей, которые игнорируют Правила дорожного движения.