В Нижнем Тагиле Daewoo Nexia насмерть сбила пешехода

Накануне вечером 29-летний водитель Daewoo Nexia в районе нефтебазы совершил наезд на пешехода, который шёл в попутном направлении. В результате ДТП неопознанный мужчина, которому на вид 35 лет, получил травмы, не совместимые с жизнью.

«Водитель автомобиля привлекался 22 раза в 2017–2018 годах к административной ответственности за нарушение ПДД. Сотрудниками ГИБДД на месте ДТП водитель был проверен на состояние опьянения, результаты показали, что мужчина трезв», — заявили в ГИБДД.