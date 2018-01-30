В Нижнем Тагиле будут судить кладбищенских воров

В Нижнем Тагиле перед судом предстанут двое местных жителей, обвиняемых в краже надгробий и оград с кладбищ. По данным областной прокуратуры, с мая по октябрь прошлого года 37-летний могильщик и его 27-летний приятель похищали с территории кладбища различные элементы благоустройства мест захоронения. Украденное подельники сдавали в пункты приёма металлолома или продавали случайным людям.

«С августа 2017 года в отдел полиции № 16 обращались тагильчане с заявлениями о краже надгробных памятников, выполненных из мрамора и гранита, с могил родственников, захороненных на центральном кладбище. Помимо этого заявители сообщали о хищении оградок, столиков и лавочек, установленных в местах захоронения близких. В ходе оперативно-розыскных мероприятий в поле зрения сыщиков уголовного розыска попал 37-летний бывшего работник кладбища, а также автомашина ГАЗель, на которой передвигались подозреваемые и примерное время их появления на территории погоста. В ходе тщательно спланированной операции подозреваемых задержали с поличным. В крытый фургон они успели погрузить металлические памятники, столики, оградки», - рассказали АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское».

Было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Кража, совершённая группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба». В деле насчитывается 17 потерпевших, общая сумма ущерба составила 572 тысячи рублей.