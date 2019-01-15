В Мурманской области в отделениях «Почты России» начали продавать пиво

В отделениях «Почты России» в Мурманской области начали продавать пиво, пишет «Комсомольская правда в Мурманске».

Информацию о продаже слабоалкогольных напитков подтвердили в пресс-службе мурманского управления «Почты России», там подчеркнули, что продажа слабоалкогольных напитков организована в соответствии с законом. Главный специалист по корпоративным коммуникациям мурманского управления «Почты России» Олеся Голушкова рассказала, что продажу алкоголя организовали в 40 отделениях из 152. По её словам, в основном пиво начали продавать в отдалённых населённых пунктах, так как у их жителей есть проблемы с доступом к магазинам.

Она добавила, что продажа слабоалкогольных напитков поможет повысить рентабельность почтовых отделений и привлечь дополнительные деньги на их модернизацию, а жители получат возможность купить «качественную и сертифицированную продукцию».