В Москве полиция пришла с обыском к журналисту Павлу Никулину из-за статьи в The New Times

В Москве правоохранительные органы пришли с обыском в квартиру журналиста Павла Никулина, сообщил в своём Twitter сам Никулин.
По его словам, обыск связан с его текстом «Из Калуги с джихадом», опубликованном в журнале The New Times в марте 2017 года. Никулин отмечает, что сотрудники правоохранительных органов отбирают у него телефон.
У меня обыск. Доброе утро. В рамках текста в The new times. Телефон отбирают.
— паша никулин (@mrzff) 31 января 2018 г.
В своём Telegram-канале журналист пишет, что следственные действия проходят в рамках статьи 205.3 УК РФ («Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности»).
Никулин является главным редактором самиздата moloko plus, а также специальным корреспондентом сайта «Такие дела». Он готовил материалы для «Сноба», «Медиазоны», The New Times, «Московских новостей», «Русской планеты», интернет-газеты «Бумага» и портала «Спектр».