В Москве, Екатеринбурге и Нижнем Тагиле прошли одиночные пикеты в поддержку Черноисточинского пруда

В минувшую пятницу в Москве, Екатеринбурге, Нижнем Тагиле и пригороде прошли одиночные пикеты в защиту Черноисточнинского водохранилища. По словам активиста-эколого Рамиля Хакимова, в акции приняли участие около 15 человек. Например, известный тагильский общественник Василий Рыбаков вышел с плакатом к зданию Министерства природных ресурсов и экологии РФ.

Напомним, 22 ноября стало известно, что Федеральное агентство водных ресурсов отказало в приёме заявки от областных властей на финансирование экологической реабилитации Черноисточинского пруда и потребовало доработать документ. Об этом глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин сообщил в письме депутату Госдумы от Нижнетагильского округа Алексею Балыбердину. В ведомстве считают, что на данный момент невозможно установить тот экологический эффект, который планируется получить от реализации мероприятий по реабилитации водоёма — источника питьевой воды для жителей Вагонки, Гальянки и Пригорода.

В последние годы в Черноисточинском пруду активно развиваются сине-зелёные водоросли, выделяющие токсины, а из-за недостатка кислорода и высокой концентрации аммиака гибнет рыба. Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев предложил своим подчинённым съездить в Череповец перед созданием проектно-сметной документации на строительство установок для очистки воды на Черноисточинском и Верхне-Выйском водохранилищах на 60 тыс. и 70 тыс. кубометров воды. Проект необходим, чтобы заявиться в программу «Чистая вода» для получения федерального финансирования на спасение системы водоснабжения города. При этом технология окончательно ещё не выбрана. С ней определятся только в 2020 году. Сейчас в городе реализуется только несколько мероприятий, которые были внесены в комплексный план, утверждённый Свердловским губернатором Евгением Куйвашевым, по экологической реабилитации Черноисточинского и Верхне-Выйского водохранилищ. Он рассчитан до 2024 года.