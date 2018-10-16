В Магнитогорске персонал издевался над пациентом психоневрологической больницы (ВИДЕО)

Сотрудники областной психоневрологичекой больницы № 5 во время ночной смены издевались над пожилым пациентом, пишет 74.ru.

На видео, снятом, как утверждается, одним из санитаров, сотрудники больницы кидают в пациента тапки, смеются над ним, а затем один из них его пинает.

Главврач больницы Александр Беликов заявил, что видео было снято в июне во время ночной смены.

«Это действительно наша больница… Это ужасно. После этого я готов сам уволиться», — заявил он.

Следственный комитет и областной Минздрав заявили о начале проверки, кроме того, в учреждении уже ведётся внутренняя проверка.