В Магнитогорске персонал издевался над пациентом психоневрологической больницы (ВИДЕО)

Сотрудники областной психоневрологичекой больницы № 5 во время ночной смены издевались над пожилым пациентом, пишет 74.ru.
На видео, снятом, как утверждается, одним из санитаров, сотрудники больницы кидают в пациента тапки, смеются над ним, а затем один из них его пинает.
Главврач больницы Александр Беликов заявил, что видео было снято в июне во время ночной смены.
«Это действительно наша больница… Это ужасно. После этого я готов сам уволиться», — заявил он.
Следственный комитет и областной Минздрав заявили о начале проверки, кроме того, в учреждении уже ведётся внутренняя проверка.
«Такой случай последний раз у нас был в 1992 году. А теперь зарплаты немного подняли, вот и лезут все к нам… Отсеиваем таким образом ужасным. Я в шоке от такого отношения. В смене в тот день работали три мужика, может, была бы женщина, не допустила бы такого. Я всё понимаю, больной человек, он их всячески материл, но это не оправдывает их. Есть дежурный врач, можно было его пригласить», — посетовал Александр Беликов.