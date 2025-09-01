В Луганске один из мостов назовут в честь Нижнего Тагила

28 августа на 40-м заседании Совета депутатов Луганска представитель «Военно-исторического общества» Борис Портнов предложил назвать мост через реку Лугань по улице Заречной в районе парка имени 1 Мая — «Нижнетагильским», а мостовое сооружение на улице Советской — «Московским».

Как уточнили в пресс-службе администрации Луганска, общественная инициатива направлена на увековечивание дружбы Луганска с городами-побратимами Нижним Тагилом и Москвой. Также она призвана напоминать жителям Луганска о значимом вкладе российских городов в восстановление столицы ЛНР.

«ВРИП Главы Луганска Яна Валерьевна Пащенко отметила, что вклад Москвы в то, каким стал наш город, невозможно переоценить. И присвоение мостовому сооружению в центре Луганска названия “Московский”— это самое малое, что мы можем сделать в знак благодарности. Она отметила, что муниципалитет Нижнего Тагила также неоднократно откликался на проблемные вопросы Луганска, и сотрудничество городов продолжает углубляться. Борис Дмитриевич Портнов прокомментировал, что в Нижнем Тагиле совсем недавно открыли мост, который носит название “Луганский”, — говорится в пресс-релизе администрации Луганска.

Депутаты рассмотрели вопрос о присвоении новых названий мостам и пришли к выводу, что переименование не вызовет проблем для жителей, поскольку в Луганске все мосты пока не имеют названий. Теперь вопрос будет передан на рассмотрение в администрацию, где он будет рассмотрен в соответствии с действующими нормативными актами.

Напомним, что решение о присвоении наименования «проспект Луганский» новой дороге, в которую входит и мост через Тагильский пруд, было подписано Владиславом Пинаевым в середине июля 2022 года. При этом официально мост ещё не сдан в эксплуатацию и не имеет названия.

«Наверное, логично было просто продлить Октябрьский проспект, но мы хотим, чтобы жители нового города-побратима видели нашу поддержку. Обязательно будем ждать представителей Луганска на открытии этого знакового объекта в день 300-летия Нижнего Тагила. Уверен, большинство горожан согласны с таким решением», — пояснил тогда вице-мэр Нижнего Тагила Вячеслав Горячкин.