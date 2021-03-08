В Кузбассе активист отсудил 5 тысяч рублей за публикацию числа 55, в котором усмотрели свастику

Суд в Кемеровской области присудил активисту Дмитрию Миропольцеву 5 тысяч рублей компенсации морального вреда за составление против него протокола из-за поста с фотографией числа 55, в которой полиция усмотрела свастику. Об этом пишет «МБХ медиа».

Свастику полицейские усмотрели в фотографии флэшмоба «Покорение космоса», который проходил в Пензе в апреле 2016 года. Акцию проводило отделение движения «Российские студенческие отряды». Миропольцев опубликовал на своей странице во «ВКонтакте» скриншот сюжета федерального телеканала, где люди выстроились в число 55. Сейчас активист считает, что это «заказное преследование», за которым стоит Центр «Э».

«Перерыли весь “ВК” мой до 2016 года и докопались до цифры 55. Спасибо, что в фото кроссовок Гитлера не увидели. Просил реалистичную сумму 20 тысяч, взыскали 5 тысяч. Тоже неплохо», — сказал Миропольцев.

В итоге Калтанский районный суд Кемеровской области прекратил дело против Миропольцева в связи с отсутствием состава правонарушения.