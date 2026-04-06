В Кушве начался суд над горе-мамашей, избивавшей семилетнего сына

Кушвинский городской суд начал рассмотрение уголовного дела о жестоком обращении с ребенком. Местная жительница Марина Е. обвиняется в систематических истязаниях своего семилетнего сына в период с июня 2025 года по январь 2026 года.

По данным следствия, женщина заставляла его стоять на коленях на сухой грече, привязывала его ногу к кровати на продолжительное время, била ремнём и шнуром от зарядного устройства. Кроме того, она оставляла мальчика раздетым на балконе в холодное время года.

В ходе судебного заседания было принято решение о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу для обвиняемой до 17 сентября 2026 года.