В Красноярске девять школьников отправили в психбольницу из-за подписки на группу о «Колумбайне»

В Красноярске девять школьников отправили в психдиспансер из-за подписки на группу в интернете, посвящённую стрельбе в американской школе «Колумбайн», со ссылкой на семью одной из школьниц сообщают «ТВК Красноярск» и «Сибирь. Реалии».

Мать 14-летней девочки рассказала, что около пяти утра 24 августа к ним в квартиру пришли люди в бронежилетах и с автоматами, они изъяли дневники 14-летней девушки, её ноутбук, телефон и личные вещи. После этого мать и дочь отвезли в психдиспансер, где, по словам женщины, её вынудили подписать согласие об обследовании ребёнка.

«Когда мы приехали в диспансер, я сразу же стала просить главврача ускорить обследование. Позже по телефону просили выписать Алёну, но главврач, ссылаясь на ФСБ, сказал, что ребёнка просили держать до 1 сентября, больница здесь ничего сделать не может», — рассказала она.

Свои действия силовики объяснили тем, что 14-летняя девушка была подписана на группу во «ВКонтакте» о массовом расстреле в американской школе «Колумбайн». Как уточняет «Сибирь. Реалии», родные об этом знали: школьница сама рассказала, что весной случайно подписалась на паблик, один раз обсудила эту тему в переписке с лучшей подругой, а затем отписалась. По словам старшей сестры, девочка не одобряла стрельбу и не строила подобных планов. Она добавила, что за две недели до обыска к подростку приходил участковый полицейский, не объяснив родителям причину визита, и расспрашивал её о жизни и о подростковых группах в интернете.

Родные общаются с находящейся в диспансере школьницей по телефону — визиты в психдиспансер запрещены из-за эпидемии коронавируса. Во время последнего звонка она рассказала, что познакомилась в больнице с девочкой, которая находится там больше месяца из-за подписки на похожую группу.

Источники «ТВК Красноярск» в правоохранительных органах сообщили, что в психдиспансере находятся девять школьников, которые, по версии силовиков, состояли в закрытой группе и готовились к «активным действиям». Детали не уточняются.