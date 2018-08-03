В Кольцово задержали контрабандиста, перевозившего 10 млн рублей

В аэропорту Кольцово во время таможенного контроля рейса Екатеринбург — Харбин таможенники задержали гражданина Китая с незадекларированными деньгами, пишет E1.ru.

С помощью интроскопа таможенный инспектор обнаружил в багаже одного из пассажиров сумку, заполненную пачками денег. При пересчёте выяснилось, что китаец хотел вывезти из России почти 10 миллионов рублей и 2 тысячи юаней.

Мужчину задержали, он рассказал, что прилетел в Екатеринбург из Самары, а далее собирался полететь в Харбин. Деньги в сумке предназначались для покупки оборудования для теплиц. По словам задержанного, он не знал о правилах провоза налички.

Однако, по данным таможенников, мужчина не раз пересекал российско-китайскую границу через Уссурийскую таможню и там неоднократно декларировал денежные средства. В итоге банкноты изъяли, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 200.1 УК РФ «Контрабанда наличных денежных средств».

Таможенное декларирование денег является обязательным при перевозе денежных средств в сумме более 10 тысяч долларов. Бланк для декларирования можно либо получить перед входом в зону таможенного контроля перед зоной вылета или в зале прилёта, либо заполнить в электронном виде на официальном сайте Федеральной таможенной службы.