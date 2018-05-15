В Киеве СБУ ворвалась в офисы РИА Новости и Russia Today

Неизвестные ворвались в офис Russia Today в Киеве, сообщила главный редактор телеканала Маргарита Симоньян.

«Ворвались в наш офис, сотрудники не выходят на связь, сайт не обновляется, телефоны заблокированы», — написала Симоньян в своём Twitter.

Ранее Служба безопасности Украины сообщила, что совместно с базирующейся в Киеве прокуратурой автономной республики Крым проводит следственные действия в офисе «РИА Новости-Украина» в Киеве. Представитель СБУ Елена Гитлянская заявила агентству «Интерфакс-Украина», что это связано с раскрытием «деятельности сети медиаструктур, подконтрольных Российской Федерации».

«Правоохранительные органы установили, что они использовались страной-агрессором в рамках гибридной информационной войны против Украины. Сейчас проходят следственные действия», — заявила Гитлянская.

Гитлянская также сообщила, что сотрудники правоохранительных органов задержали во вторник утром в Киеве сотрудника «РИА Новости-Украина» Кирилла Вышинского, позднее она уточнила в Facebook, что задержанный Вышинский является руководителем «РИА Новости-Украина».