В Керчи в офисном здании взорвался газовый баллон

В Керчи в одном из офисных зданий рядом с колледжем, где произошло массовое убийство, произошёл взрыв газа, со ссылкой на источник в службе скорой помощи пишет «Интерфакс».

По словам собеседника агентства, скорая помощь выехала по наряду «на взрыв газового баллона в одном из офисных зданий Керчи».

«Оказывается помощь пострадавшему с ожогами», — сказал источник.

Позже пресс-служба крымского управления МЧС уточнила, что взрыв газовоздушной смеси с последующим горением без разрушений несущих конструкций произошёл на первом этаже двухэтажного здания, где располагалась местная религиозная организация «Добрая весть». Пострадала женщина, 13 человек были эвакуированы. Офис, в котором произошёл взрыв, находится в здании, соседнем с политехническим колледжем, где на минувшей неделе произошло массовое убийство.

Напомним, 17 октября в Керчи 18-летний студент четвёртого курса политехнического колледжа Владислав Росляков устроил в учебном заведении стрельбу из помпового ружья и подорвал самодельное взрывное устройство, начинённое гвоздями и болтами, а после этого покончил с собой. Жертвами нападения на колледж стал 21 человек: 16 учащихся (включая нападавшего) и пять сотрудников.