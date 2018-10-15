В Казани взорвали офис главы еврейской общины Татарстана

В Казани произошёл взрыв в офисе предпринимателя, главы еврейской общины Татарстана и Казани Михаила Скоблионка, сообщает пресс-служба регионального управления СК. Бизнесмен и его помощница получили ожоги и травмы глаза, пострадавших доставили в офтальмологическую больницу.

По факту возбудили уголовное дело о покушении на убийство двух человек. По версии следствия, причиной покушения стала коммерческая деятельность Скоблионка. Сам бизнесмен сообщил «Реальному времени» по телефону, что находится в больнице и не готов давать комментарии. По информации издания, взрыв произошёл около офиса предпринимателя, однако СК утверждает, что это было в помещении.

По сведениям делового издания «Бизнес Online», бомбу подложили в пакет с документами и бизнесмен получил травму руки. О том, что взрыв произошёл при попытке вскрыть посылку, сообщило республиканское управление МВД, пишет «Интерфакс».

Уроженец Харькова Михаил Скоблионок с 1987 году руководит созданным им ЗАО «ТАКПО», которое занимается строительством, гостиничным и ресторанным бизнесом, транспортными услугами. По данным «Бизнес Online», ему принадлежит сеть гостиниц «Регина». С 2008 года Скоблионок является президентом Федеральной еврейской национально-культурной автономии Татарстана.