В Казани на ювелирной выставке украли бриллианты на 100 миллионов рублей

У представляющего Якутию участника выставки «ЮвелирЭкспо.Казань» украли бриллианты, стоимость которых составляет около 100 миллионов рублей, пишет издание «Бизнес Online».

Кража была совершена в воскресенье, 15 июля, после завершения работы выставки. Похищенные драгоценные камни принадлежали якутской ювелирной компании ООО «Сэвен Даймондс».

«Интерфакс» со ссылкой на представителей выставочного центра «Казанская Ярмарка» сообщает, что в краже подозреваются граждане Колумбии. По версии Telegram-канала «Mash», воры забрали мешок с бриллиантами в тот момент, когда сотрудники охранной компании вывозили с выставки экспонаты. Предполагается, что преступники (среди которых, помимо колумбийцев, был гражданин Гватемалы) уже покинули Казань.

В «Сэвен Даймондс» подтвердили факт кражи, добавив, что оценивают ущерб в 133 миллиона рублей. Генеральный директор и учредитель «Сэвен Даймондс» Василий Саввин заметил, что драгоценные изделия были застрахованы, но от дальнейших комментариев отказался. При этом представители компании подчеркнули, что ответственность за бриллианты в момент хищения несла компания «Бринкс», занимающаяся перевозкой ценностей. В «Бринкс» от комментариев пока воздержались.

По сведениям источника «Бизнес Online», страховка покрывает всего 38 миллионов рублей.