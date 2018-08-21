В Кабуле боевики обстреляли ракетами президентский дворец и дипломатический квартал

Центр Кабула и дворец президента Афганистана утром 21 августа подверглись ракетному обстрелу, передаёт Reuters. Взрывы начались около 9 часов утра по местному времени, когда президент Ашраф Гани выступал с речью в связи с началом празднования Курбан-байрама.

По предварительным данным, никто не пострадал. Ракеты упали рядом с президентским дворцом, в правительственном квартале и районе, где находятся иностранные посольства, рассказал источник в силах безопасности Афганистана.

По словам чиновников, взрывов было около 12, очевидцы сообщили о 22, сообщает афганский телеканал Tolo News. Его источник в силовых структурах страны заявил, что город обстреляли повстанцы, которые запустили ракеты с грузовика. Около 10:30 утра в Кабуле начались столкновения повстанцев с силовиками. Позиции боевиков обстреливают с вертолёта.

В минувшее воскресенье президент Гани предложил перемирие группировке «Талибан», которая была у власти в Афганистане с 1996 по 2001 год и которая ведёт борьбу с нынешним правительством. По данным Tolo News, талибы на это предложение не ответили.

Накануне, 20 августа, власти Афганистана заявили, что в провинции Кундуз талибы напали на колонну автобусов и похитили пассажиров. Силовики освободили около 150 заложников, в том числе женщин и детей, сообщало АР. По данным администрации Кундуза, напавшие скрылись с 21 заложником.