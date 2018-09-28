В Хабаровске возбудили дело против женщины, подарившей грудного ребёнка подруге

Следователи в Хабаровске возбудили два уголовных дела в отношении женщин, одна из которых «подарила» другой новорождённого ребёнка, со ссылкой на региональное управление Следственного комитета пишет «Интерфакс».

«Фигуранток подозревают в совершении преступлений по статье "Торговля людьми"», — говорится в сообщении ведомства.

По данным следствия, 14 сентября 23-летняя жительница Хабаровска в больнице родила девочку. Уже через 4 дня она безвозмездно передала ребёнка своей 26-летней знакомой, чтобы та её воспитала как свою дочь. При этом женщины обратились в несколько государственных органов, чтобы зарегистрировать ребёнка, якобы родившегося с помощью «суррогатного материнства».

Следователям мать девочки сообщила, что уже воспитывает одного ребёнка без мужа, рождение второго не входило в её планы, он был нежелательным, в том числе в связи с тяжёлым финансовым положением. О её проблемах узнала знакомая, которая и предложила отдать ей ребёнка.

Новорождённую девочку изъяли у матери и поместили в медицинское учреждение.