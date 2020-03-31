В Госдуме предложили ограничить трафик иностранных ресурсов

Депутат фракции «Единая Россия» Антон Горелкин предложил обязать операторов связи на время карантина давать приоритет трафику отечественных интернет-сервисов, а также зарубежных, платящих налоги в России, пишет «Коммерсантъ». В случае перегрузки сетей он предлагает снижать качество доступа к Facebook, Twitter, Telegram и другим сервисам, которые не исполняют требования российского законодательства.

По его мнению, в первую очередь операторы должны давать приоритет сервисам соцзащиты и официальным информационным ресурсам штаба по борьбе с инфекцией. В сложившихся условиях также важно поддержать отечественные онлайн-ресурсы, предоставляющие услуги в сфере онлайн-коммуникаций, доставки и досуга граждан в режиме самоизоляции. Основными критериями списка таких ресурсов предлагается сделать отсутствие нарушений в работе ресурса на территории России и своевременную уплату налогов.

«Большинство международных IT-компаний давно и добросовестно работают в России, поэтому доступ к их сервисам должен оставаться стабильным наравне с отечественными», — считает депутат.

В случае перегрузок сетей операторов качество доступа к иностранным ресурсам, которые не соблюдают законодательство, может быть снижено, полагает Горелкин. В числе таких ресурсов он называет Facebook, Twitter, Telegram.

В соответствии с рекомендациями о противодействии распространению коронавируса миллионы россиян перешли на удалённый режим работы, а отмена развлекательных мероприятий и закрытие мест массового пребывания людей привели к переходу на различные формы сетевого досуга, в числе которых — просмотр онлайн-видео, общение в соцсетях и компьютерные игры, что, в свою очередь, увеличило нагрузку на сети операторов, повысив риск перегрузки каналов, следует из письма депутата. Российские операторы уже отмечают перегрузку: в частности, недавно президент МТС Алексей Корня призвал к осознанному обращению с контентом и попросил абонентов не пересылать «тяжёлые» видеомемы.